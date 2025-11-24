Filho registra momento em que a mãe é brutalmente agredida pelo pai
O agressor foi preso e autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica
Uma mulher foi brutalmente agredida pelo próprio marido na madrugada do último sábado (22), em Imperatriz (MA). O filho do casal, que estava em casa no momento do ocorrido, registrou a agressão e acionou a polícia.
Segundo relatos de testemunhas, o homem havia chegado em casa embriagado, forçando a esposa a ingerir álcool. Ao recusar a bebida, ela foi imobilizada no chão e agredida com vários socos no rosto.
A vítima foi encontrada pelos policiais e levada ao hospital para atendimento. Seu estado de saúde não foi divulgado.
O agressor foi preso e autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.