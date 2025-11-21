Mulher é presa em flagrante por violência doméstica em Cabo Frio

Uma mulher foi presa em flagrante acusada de violência doméstica e familiar, nesta quinta-feira (20), pela Polícia Civil de Cabo Frio. Agentes de plantão na 126ª DP ouviram gritos vindos do lado de fora da delegacia e foram verificar o que estava acontecendo.

Quando os policiais chegaram na parte externa, flagraram duas mulheres brigando. De acordo com informações repassadas pela polícia, a suspeita estava segurando o celular da outra e fazia ameaças de morte. Além disso, a vítima alegou várias vezes que possuía uma medida protetiva em vigor contra quem a ameaçava.

Por causa do descumprimento da medida e das ameaças por parte da suspeita, os agentes a prenderam, mesmo depois dela resistir à abordagem. A mulher foi levada para a delegacia e teve a prisão decretada, sendo autuada por delitos previstos na Lei Maria da Penha.