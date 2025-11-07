Golpista do 'Boa Noite, Cinderela' é preso em Cabo Frio

Ele é investigado em pelo menos três inquéritos com o mesmo modus operandi e possuí mais quatro anotações por crimes semelhantes - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e da 13ª DP (Ipanema) prenderam um homem, nesta quinta-feira (06/11), por aplicar golpes do “Boa Noite, Cinderela”. O criminoso foi detido em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o homem conhecia turistas em aplicativos de relacionamento e marcava encontros na Zona Sul da capital. No local, o golpista colocava entorpecente na bebida das vítimas com o objetivo de dopá-las e roubá-las.

Em um dos casos, o criminoso e um mexicano se encontraram na Praia de Ipanema, onde consumiram bebidas em uma barraca. O golpista ainda apresentou um comparsa, que ainda não foi identificado. O turista teve o seu celular roubado e foi abandonado na praia, já inconsciente, sendo socorrido por vendedores.

Ele é investigado em pelo menos três inquéritos com o mesmo modus operandi e possuí mais quatro anotações por crimes semelhantes.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo e associação criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos nos delitos.