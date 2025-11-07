Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3544 | Euro R$ 6,1784
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Nittrans prepara esquema especial de trânsito no Centro para os ensaios de rua da Viradouro

Haverá interdição da Avenida Ernani do Amaral Peixoto e de outras ruas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de novembro de 2025 - 08:25
A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro
A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro -

A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro, no Centro. A agremiação fará seu primeiro ensaio neste domingo (9) e haverá interdição total da Avenida Ernani do Amaral Peixoto para o tráfego de veículos, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco, das 17h à meia-noite.

No entorno, haverá inversão de sentido nas ruas Evaristo da Veiga e Coronel Gomes Machado para melhor fluidez do trânsito e com o objetivo de minimizar os impactos para os que acessarem o local.

Leia também: 

Criminoso envolvido em homicídio e com extensa ficha criminal é preso em Maricá

Flu vence o Mirassol e se consolida na briga pela Libertadores

Os ensaios de rua vão ocorrer aos domingos até o carnaval, nas seguintes datas: 09, 16, 23 e 30 de novembro; 07 e 12 de dezembro; 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

Tags:

ensaios de rua esquema especial de trânsito Nittrans trânsito no Centro Viradouro

Matérias Relacionadas