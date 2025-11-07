Nittrans prepara esquema especial de trânsito no Centro para os ensaios de rua da Viradouro

A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro - Foto: Divulgação

A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro - Foto: Divulgação

A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito para os ensaios de rua da escola de samba Unidos do Viradouro, no Centro. A agremiação fará seu primeiro ensaio neste domingo (9) e haverá interdição total da Avenida Ernani do Amaral Peixoto para o tráfego de veículos, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco, das 17h à meia-noite.

No entorno, haverá inversão de sentido nas ruas Evaristo da Veiga e Coronel Gomes Machado para melhor fluidez do trânsito e com o objetivo de minimizar os impactos para os que acessarem o local.

Leia também:

Criminoso envolvido em homicídio e com extensa ficha criminal é preso em Maricá

Flu vence o Mirassol e se consolida na briga pela Libertadores

Os ensaios de rua vão ocorrer aos domingos até o carnaval, nas seguintes datas: 09, 16, 23 e 30 de novembro; 07 e 12 de dezembro; 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.