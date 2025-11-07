Cidadania Itinerante chega ao Morro do Castro neste sábado

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Saúde, vai realizar uma edição do Cidadania Itinerante, no próximo sábado (8), das 9h às 13h, na quadra localizada na Alameda Estados Unidos, no Morro do Castro.

No local, os gonçalenses terão acesso a serviços socioassistenciais com equipes dos CRAS, CREAS e Sub-registro e orientações com as subsecretarias de Políticas Públicas Para as Mulheres, da Pessoa com Deficiência e da Criança e do Adolescente. Além disso, vai realizar emissões de RG com equipe do Detran RJ e cortes de cabelo com barbeiro e manicure. O evento ainda vai contar com recreação para as crianças.

Leia também:

Criminoso envolvido em homicídio e com extensa ficha criminal é preso em Maricá

Flu vence o Mirassol e se consolida na briga pela Libertadores

A ação também vai oferecer serviços gratuitos de saúde e reforça a campanha Novembro Azul - mês de conscientização sobre a importância do cuidado integral com a saúde masculina e a prevenção de doenças. Serão fornecidos aplicações de vacina, testes rápidos, aferições de pressão e glicose e odontomóvel.