Moradora de condomínio é atacada por pitbull em São Pedro da Aldeia

A vítima teve ferimentos na perna esquerda

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 10:35
Mulher foi socorrida por vizinhos que testemunharam o ataque
Um cachorro da raça pitbull atacou uma mulher no interior de um condomínio residencial localizado no Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (21).

A vítima estava caminhando por uma das vias do condomínio quando foi atacada pelo animal. A mulher teve ferimentos na perna esquerda e foi socorrida para um hospital da região.

Vizinhos testemunharam o ataque e ajudaram a socorrer a vítima. Ainda não há informações mais detalhadas sobre o estado de saúde da mulher, nem sobre quem seria o tutor do cachorro.

