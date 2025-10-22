Moradora de condomínio é atacada por pitbull em São Pedro da Aldeia

Um cachorro da raça pitbull atacou uma mulher no interior de um condomínio residencial localizado no Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (21).

A vítima estava caminhando por uma das vias do condomínio quando foi atacada pelo animal. A mulher teve ferimentos na perna esquerda e foi socorrida para um hospital da região.

Leia também:

Justiça do Rio absolve réus por incêndio no Ninho do Urubu

Luiz Vieira é reeleito Presidente da CDL Niterói

Vizinhos testemunharam o ataque e ajudaram a socorrer a vítima. Ainda não há informações mais detalhadas sobre o estado de saúde da mulher, nem sobre quem seria o tutor do cachorro.