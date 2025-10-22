Cederj tem inscrições abertas para cursos de graduação semipresencial em São Pedro da Aldeia

Os moradores de São Pedro da Aldeia interessados em cursarem o ensino superior na Cederj, consórcio formado por universidades públicas do Rio de Janeiro, devem realizar a inscrição até o dia 30 de outubro. Em São Pedro da Aldeia, as vagas são para o primeiro semestre de 2026 e direcionadas aos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas (UERJ), Matemática (UFF) e Pedagogia (UERJ). O vestibular é organizado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para mais informações sobre a inscrição e taxas, o interessado deve acessar o endereço https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-1/. Para facilitar os estudos, os aprovados terão acesso à internet gratuita por meio de chips de telefonia móvel, que oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android. O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão, garantindo uma conexão de qualidade.

Os estudantes do Consórcio Cederj contam com material didático gratuito específico para educação a distância (em versão impressa e digital), infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem moderno e sistema de tutorias presenciais e online. Atualmente, o consórcio mantém mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação semipresencial.

Os aprovados são alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).