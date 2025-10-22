Luiz Vieira é reeleito Presidente da CDL Niterói. A eleição aconteceu recentemente, na sede da instituição, no Centro com a presença de conselheiros, diretores, ex-presidentes e vices, além de associados efetivos com direito a voto. O novo triênio a ser presidido por Vieira terá início em 01 de janeiro de 2026, seguindo até 2029 com o anúncio de desafios e novas oportunidades que vão impactar nos números do comércio local. A votação contou com a presença do Presidente do Conselho Superior, Joaquim Pinto; dos Conselheiros, Ithamar Mancen; Fabiano Gonçalves; Antonio Carlos Pires; Roberto Rocha; Ruan Oliveira; Domingos de Carvalho, o vice-presidente Manoel Alves e parte da diretoria.

Dentre os principais feitos à frente da CDL Niterói nos últimos anos estão as campanhas institucionais como a de Natal e a de valorização do comércio local, a promoção de palestras sobre as novas tendências das relações de consumo, uso de tecnologias na modernização da gestão, reforma tributária, reforma trabalhista, marketing digital, entre outras. Cafés Empresariais mensais com foco no networking e na geração de negócios; capacitação do empresariado e dos seus colaboradores com cursos de especialização em vendas, estoque, gerência, planejamento financeiro e estratégico; e-commerce, entre outros.

“Tivemos muito trabalho, mas com o apoio da nossa diretoria, nossos conselheiros, nossos parceiros como a prefeitura de Niterói, o Sebrae, a Firjan, as forças de segurança, mas principalmente de nossos associados a quem procuramos ouvir entender as demandas e procurar soluções. O momento é de muita gratidão a todos pelo que fizemos até aqui. Acredito que além de tudo, podemos destacar nossa atuação conjunta com as forças de segurança da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e o Conselho Comunitário de Segurança, que adotamos com todo apoio que se fizer necessário. Não poderia esquecer do poder legislativo que também nos ajudou na interpretação e formulação de leis ouvindo as nossas demandas”, disse Luiz Vieira.

No mandato atual foram muitas participações nas políticas de segurança pública, como a questão de moradores em situação de rua, urbanização, desenvolvimento econômico, mobilidade e tributação nos níveis municipais, estaduais e federais através da Federação do Estado (FCDL), através da Confederação em Brasília (CNDL), onde as participações foram constantes nos debates que visam a defesa dos interesses da CDL.

Novos desafios

A inteligência artificial como ferramenta fundamental na gestão dos negócios, além do usos de novas tecnologias, aprimorar e desenvolver as formas de comercialização através das novas formas de relação de consumo, capacitar mão de obra e utilizar jovens aprendizes e estagiários nas contratações, preparar o empresariado para a implantação da reforma tributária, unir as entidades empresariais do comércio em busca de fortalecer as nossas pautas e ampliar nossa ouvidoria para receber dos associados as demandas de forma rápida para a tomada de decisões. Tudo isto está entre os maiores desafios para os próximos três anos. Segundo Vieira, também serão criadas comissões de representatividade, como a CDL Mulher enaltecendo o empreendedorismo feminino, a CDL Jovem e ainda, a CDL Empreendedor 60+, voltada para os já aposentados e que querem se reinventar no empreendedorismo passando por todas as etapas de formação.