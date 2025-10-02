Operação conjunta desarticula quadrilha de ladrões na Região dos Lagos

A ação foi realizada pela Polícia Civil, 126ª DP (Cabo Frio), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, desarticularam uma quadrilha de ladrões, nesta segunda-feira (29/09), após um crime que ocorreu em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Um dos bandidos foi detido em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e outros três foram interceptados na Ponte Rio-Niterói.

De acordo com os agentes, a vítima foi abordada por uma dupla armada quando saía da academia e entregou seu celular, joias e relógio. Toda a ação foi filmada por testemunhas, que auxiliaram na identificação da placa do veículo utilizado no crime.

Durante as diligências, os agentes constaram ainda que o carro era clonado e havia sido roubado no estado de Minas Gerais. Os agentes, então, realizaram um trabalho de monitoramento e identificaram o veículo quando se deslocava para o município do Rio de Janeiro. Ele foi abordado por policiais da PRF em São Gonçalo. Com o condutor, foi apreendida uma arma de fogo.

Momentos depois, os agentes abordaram um segundo veículo, na Ponte Rio-Niterói, onde estavam outros três criminosos, incluindo a esposa do motorista do primeiro carro. Dois deles foram reconhecidos pela vítima pela participação direta no crime. Todos os envolvidos foram autuados em flagrante por roubo, uso de arma de fogo, associação criminosa armada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.