Na BR-101, Polícia apreende carga de drogas que seria levada para a Região dos Lagos

Na manhã desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de entorpecentes na altura do km 236 da BR-101, no município de Silva Jardim, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Por volta das 6h, após uma denúncia sobre um veículo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/8) localizaram o carro e deram ordem de parada, que foi prontamente atendida pelo condutor. Durante a verificação dos documentos, foi constatado que o motorista era inabilitado e possuía antecedentes criminais por ameaça e vias de fato, ambos registrados em 2021.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior do automóvel. Questionado, o condutor confessou que estava transportando drogas para a cidade de Araruama (RJ), onde receberia pagamento pelo serviço. A passageira, sua esposa, confirmou a versão apresentada.

Diante dos fatos, o casal foi preso transportando um grande volume de droga. Ao todo, mais de 10 mil pinos de cocaína, cerca de 3.300 trouxinhas de maconha, 3.100 pedras de crack, 1.000 comprimidos de ecstasy, além de cinco rádios transmissores com baterias e antenas.

Todo material apreendido foi encontrado oculto nos bancos traseiros e no porta-malas. A ocorrência foi encaminhada para a 120ª DP (Silva Jardim).