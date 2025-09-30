Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubos de cargas em Cabo Frio

A ação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas na Região dos Lagos - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) realizam a "Operação Carga Pesada", nesta terça-feira (30). A ação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas na Região dos Lagos. Até o momento, três criminosos foram presos.

As apurações tiveram início após um assalto ocorrido em abril deste ano, na Estrada da Integração. Na ocasião, a equipe de inteligência identificou um dos veículos utilizados no crime, resultando na prisão em flagrante de dois assaltantes e na recuperação de parte da carga subtraída.

O prosseguimento das investigações revelou que o esquema era coordenado por um criminoso responsável por organizar a logística dos delitos e recrutar comparsas. O grupo contava ainda com os executores diretos dos roubos.

Foi constatado que um funcionário de uma transportadora repassava previamente informações sigilosas sobre rotas e cargas, incluindo dados sobre eventuais rastreadores nos veículos, garantindo vantagem ao grupo criminoso.

Após os roubos, os bens eram entregues a receptadores, que ficavam responsáveis pela revenda das mercadorias. Conversas interceptadas revelaram que os criminosos chegavam a adulterar placas e rodas de veículos para dificultar a identificação durante suas ações.