Motorista morre em colisão entre três caminhões na BR-101, em São Gonçalo; Video!
Duas faixas seguem interditadas e causa congestionamento de 5 km
Um motorista de carreta morreu na colisão entre três caminhões na madrugada desta terça-feira (16), na BR-101, no km 304,7, na altura de Guaxindiba, em São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro.
As primeiras informações apontam que, por causa da gravidade da colisão, o motorista não resistiu aos ferimentos. Estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e agentes da concessionária Arteris Fluminense.
Por volta das 7h desta terça-feira, a Arteris Fluminense informou que ainda havia duas faixas interditadas, além do desvio no trânsito, o que resultou em um congestionamento de 5 quilômetros.
Ainda segundo a concessionária, equipes estão no local e atuam para a liberação da via. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia
.