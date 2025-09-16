Motorista morre em colisão entre três caminhões na BR-101, em São Gonçalo; Video!

Ainda segundo a concessionária, equipes estão no local e atuam para a liberação da via - Foto: Divulgação

Um motorista de carreta morreu na colisão entre três caminhões na madrugada desta terça-feira (16), na BR-101, no km 304,7, na altura de Guaxindiba, em São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro.

As primeiras informações apontam que, por causa da gravidade da colisão, o motorista não resistiu aos ferimentos. Estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e agentes da concessionária Arteris Fluminense.





Por volta das 7h desta terça-feira, a Arteris Fluminense informou que ainda havia duas faixas interditadas, além do desvio no trânsito, o que resultou em um congestionamento de 5 quilômetros.

Ainda segundo a concessionária, equipes estão no local e atuam para a liberação da via. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (16), no sentido Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

