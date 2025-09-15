Prefeito do Rio marca presença em culto de Silas Malafaia e celebra 20 anos de amizade: 'Meu pastor'

O culto de Ação de Graças pela vida de Silas Malafaia, que completou 67 anos no último domingo (14), contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que fez questão de destacar os "20 anos de amizade" com o pastor, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, garantindo ainda estar ao lado dele mesmo com divergências políticas.

"Esse talvez seja o momento mais importantes desses 20 anos de amizade que a gente tem. O Silas Malafaia me ama. Ele ama todo mundo, mas ele me ama especialmente. Vocês imaginam, de vez em quando, quando eu dou uma desviada do que ele acha que eu tenho que fazer na política, as broncas que eu tomo dele, com esse jeito fofo, doce, carinhoso de ser", brincou o prefeito do Rio.

Ainda durante o evento, realizado na Penha, Zona Norte do Rio, o prefeito compartilhou uma história vivida com Silas.

"No meu outro governo, a gente patrocinou, como eu faço todo ano, a Marcha Para Jesus. Aí, pastores, o Ministério Público resolveu dizer: 'O estado não é laico, não pode patrocinar a Marcha Para Jesus', e entrou com uma ação criminal contra mim e o Silas. Aí, eu falei: 'Meu Deus, vou acabar sendo condenado'. Mas calma. Obviamente, o Silas Malafaia, quando a juíza torna a gente réu, o que ele faz? Vai para o YouTube, grava um vídeo, xinga até a oitava geração da juíza, e eu falei: 'Silas, pelo amor de Deus, você vai condenar a gente', e ele respondeu: 'Não, ela já está com pré-julgamento'", iniciou Paes, que completou: "Só para chegar ao final, nós já fomos absolvidos, mas a única coisa que eu orava, pensava, era o seguinte: já pensou se eu fosse condenado junto com o Silas Malafaia e ficasse preso na mesma cela que ele, que desespero que ia ser a minha vida?", disse o prefeito.

Encerrando seu discurso no evento, Eduardo Paes reforçou seu apoio ao líder religioso, apesar das diferenças ideológicas. "Silas, meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio. Um momento complexo, esquisito. Independente de orientação política, eu quero dizer o seguinte: nós estamos do seu lado. Mexeu com o Silas Malafaia, mexeu comigo. Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor", concluiu.

Silas Malafaia é um dos pastores mais influentes do Brasil e está ligado à direita, tendo sido o organizador de atos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, como protestos pedindo por anistia aos condenados pela trama golpista.