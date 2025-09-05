São Gonçalo abre vacinação contra covid-19 para toda a população
Quem tiver mais de seis meses de idade pode receber o imunizante
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo abre a vacinação contra o coronavírus para todos os gonçalenses com mais de seis meses a partir desta sexta-feira (5). A vacina está disponível em 78 unidades de saúde. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.
As vacinas podem ser aplicadas com todos os outros imunizantes. O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre. Após a infecção por covid-19, o intervalo para a vacinação é de quatro semanas. Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS e caderneta de vacina com as doses anteriores.
As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas e idosos com mais de 60 anos já entraram para o Calendário Nacional de Vacinação e fazem a imunização contra o coronavírus como rotina. Eles devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para avaliação e manutenção das doses dentro dos intervalos específicos para cada público.
Locais de vacinação
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Altair da Silva, Mutuá
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Juarez Antunes, Laranjal
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – PAM Neves
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Aníbal Porto, Monjolos
54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – USF Armando Leão, Morro do Castro
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Santa Luzia
62 – USF Lagoinha
63 – USF Zé Garoto
64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
65 – USF Vila Candoza
66 – USF Emílio Ribas, Barracão
67 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
68 – USF Cândido Rondon, Capote
69 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
70 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
71 – USF Leôncio Correia, Fazenda dos Mineiros
72 – USF Mutuaguaçu
73 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
74 – USF João Goulart, Jardim Catarina
75 – USF Marambaia
76 – USF Vista Alegre
77 – USF Apolo III
78 – USF Waldemar Costa, Jardim Miriambi