São Gonçalo abre vacinação contra covid-19 para toda a população

As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias continuam sendo vacinadas com a vacina da Pfizer - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias continuam sendo vacinadas com a vacina da Pfizer - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo abre a vacinação contra o coronavírus para todos os gonçalenses com mais de seis meses a partir desta sexta-feira (5). A vacina está disponível em 78 unidades de saúde. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

As vacinas podem ser aplicadas com todos os outros imunizantes. O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre. Após a infecção por covid-19, o intervalo para a vacinação é de quatro semanas. Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS e caderneta de vacina com as doses anteriores.

Leia também:

Brasil apresenta bom futebol e vence o Chile com tranquilidade no Maracanã

Seis pessoas morrem em operação contra o Terceiro Comando Puro no Rio



As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas e idosos com mais de 60 anos já entraram para o Calendário Nacional de Vacinação e fazem a imunização contra o coronavírus como rotina. Eles devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para avaliação e manutenção das doses dentro dos intervalos específicos para cada público.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Juarez Antunes, Laranjal

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Santa Luzia

62 – USF Lagoinha

63 – USF Zé Garoto

64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

65 – USF Vila Candoza

66 – USF Emílio Ribas, Barracão

67 – USF Manoel de Abreu, Sacramento

68 – USF Cândido Rondon, Capote

69 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

70 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

71 – USF Leôncio Correia, Fazenda dos Mineiros

72 – USF Mutuaguaçu

73 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

74 – USF João Goulart, Jardim Catarina

75 – USF Marambaia

76 – USF Vista Alegre

77 – USF Apolo III

78 – USF Waldemar Costa, Jardim Miriambi