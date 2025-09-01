PM apreende R$ 100 mil em drogas durante operação em Araruama

Policiais militares apreenderam, em Araruama, uma vasta quantidade de drogas, avaliadas em cerca de R$ 100 mil, e outros itens ilícitos. A ação ocorreu na manhã deste domingo (31).

Durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, os agentes avistaram indivíduos em atitude suspeita, que, ao notarem a presença policial, fugiram para uma área de charco. Enquanto realizavam a varredura em uma construção abandonada, os agentes localizaram 2.560 cápsulas de cocaína (correspondentes a 2,5 kg), cerca de 1.360 pedras de crack (680 g), além de uma farda camuflada e um rádio transmissor.

O material encontrado foi levado à 118ª DP (Araruama), onde permanece apreendido.