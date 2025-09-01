Feriado de 7 de Setembro será transferido para segunda-feira? Entenda os rumores

O governo federal confirmou que o feriado nacional de 7 de Setembro - Independência do Brasil - não será transferido para segunda-feira (8). Embora circulasse nas redes sociais que haveria uma folga prolongada, as informações foram desmentidas através de um comunicado feito pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), que reforçou ainda que não será feita nenhuma compensação de ponto na segunda-feira subsequente.

O calendário oficial do governo federal confirmou que o feriado será mantido na mesma data, mesmo caindo em um domingo em 2025. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também não confirmou qualquer adiamento.

Dessa forma, a data será cumprida conforme o previsto no calendário oficial, sem impactar outros feriados ou folgas corporativas.

Exceção em Curitiba

Os rumores que circulavam nas redes sociais ressaltavam que 2 milhões de pessoas seriam beneficiadas pelo suposto adiamento do feriado. Porém, a informação não é verídica. Apenas os trabalhadores da cidade de Curitiba poderão desfrutar de um descanso na segunda-feira, 8 de setembro, visto que, nesta data, é celebrado o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.