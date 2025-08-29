Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4308 | Euro R$ 6,3508
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Procon apreende mais de 65kg de café adulterado na Região dos Lagos

Ação foi realizada no bairro São João. Mercado não foi responsabilizado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de agosto de 2025 - 18:07
Comercializavam marcas com índices de impureza acima do permitido
Comercializavam marcas com índices de impureza acima do permitido -

Com o apoio de agentes do Procon de São Pedro da Aldeia, o Procon-RJ apreendeu 65kg de café adulterado em um supermercado do bairro São João. A ação fez parte da Operação Café Real, realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), o Procon-RJ, a Polícia Militar e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A fiscalização teve como alvo estabelecimentos que comercializavam marcas com índices de impureza acima do permitido. Durante a operação, foram recolhidos 52 pacotes de 500g e 175 de 250g, totalizando quase 70kg de produto. Por lei, o café regularizado pode conter, no máximo, 1% de impurezas.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada para análise laboratorial. Caso seja confirmada a adulteração, os produtos confiscados serão devidamente descartados. O estabelecimento não foi responsabilizado.

Leia também

▸ Com o fim da febre do “morango do amor”, preço da fruta despenca em São Gonçalo

 São Gonçalo celebra 50 anos do Funk, Charme e Rap no Teatro Municipal

A assessora jurídica do Procon aldeense, Pâmella Monteiro, acompanhou a ação. "Os produtos foram apreendidos e recolhidos, sendo um exemplar encaminhado para análise laboratorial. É importante destacar que, neste momento, os itens suspeitos de estarem impróprios para o consumo já foram retirados de comercialização, garantindo maior segurança ao consumidor", afirmou.

Como identificar café adulterado?

O Procon aldeense orienta a população a adotar alguns cuidados na hora da compra:

  • Verifique se a embalagem possui o selo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), que garante o controle de qualidade e pureza;
  • Utilize o QR Code da embalagem para conferir a certificação do produto e confirmar se o selo da Abic é verdadeiro;
  • Desconfie de preços muito abaixo do mercado, principalmente em marcas pouco conhecidas;
  • Leia o rótulo com atenção, “bebidas à base de café” ou “pó sabor café” podem indicar que o produto contenha misturas e não é composto, exclusivamente, por grãos de café.

Tags:

Procon apreende mais de 65kg de café adulterado em operação conjunta

Matérias Relacionadas