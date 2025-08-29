Procon apreende mais de 65kg de café adulterado na Região dos Lagos

Com o apoio de agentes do Procon de São Pedro da Aldeia, o Procon-RJ apreendeu 65kg de café adulterado em um supermercado do bairro São João. A ação fez parte da Operação Café Real, realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), o Procon-RJ, a Polícia Militar e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A fiscalização teve como alvo estabelecimentos que comercializavam marcas com índices de impureza acima do permitido. Durante a operação, foram recolhidos 52 pacotes de 500g e 175 de 250g, totalizando quase 70kg de produto. Por lei, o café regularizado pode conter, no máximo, 1% de impurezas.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada para análise laboratorial. Caso seja confirmada a adulteração, os produtos confiscados serão devidamente descartados. O estabelecimento não foi responsabilizado.

A assessora jurídica do Procon aldeense, Pâmella Monteiro, acompanhou a ação. "Os produtos foram apreendidos e recolhidos, sendo um exemplar encaminhado para análise laboratorial. É importante destacar que, neste momento, os itens suspeitos de estarem impróprios para o consumo já foram retirados de comercialização, garantindo maior segurança ao consumidor", afirmou.

Como identificar café adulterado?

O Procon aldeense orienta a população a adotar alguns cuidados na hora da compra: