Com o fim da febre do “morango do amor”, preço da fruta despenca em São Gonçalo

A febre do “morango do amor” perdeu força, e com ela, os preços da fruta também desabaram. Se antes consumidores enfrentavam filas e valores nas alturas para garantir uma caixa de morango, hoje encontram o produto até 80% mais barato nas distribuidoras de São Gonçalo. No Ceasa do Colubandê, comerciantes já sentem o impacto da queda na demanda e, claro, no bolso.

Morango do amor | Foto: © Receitas já/Divulgação

Os preços dos morangos, que durante a onda do “morango do amor” chegaram a R$ 70 a caixa, no Ceasa, no Colubandê, em São Gonçalo, despencaram nas últimas semanas.

Leia também:

Maria Gadú encerra comemorações do Dia da Mulher Maricaense neste sábado (30)

Justiça condena a 25 anos homem que matou cantora e passista trans em São Gonçalo

“A onda do ‘morango do amor’ passou. As pessoas já não estão mais tão obcecadas, e com isso, o preço despencou. Já paguei R$ 70,00 por uma caixa com quatro bandejas. Hoje, encontro por R$ 13,99 cada. Ainda bem que caiu, estava bem puxado”, contou Ana Paula Rico, confeiteira e consumidora, de 54 anos.

Confeiteira confirma que, durante a alta procura pelo ‘morango do amor’, o preço da fruta estava muito alto | Foto: Layla Mussi

Em algumas lojas de frutas no Ceasa, pode-se encontrar as caixas do morango grande, usado para o preparo do doce, por cerca de R$ 20,00, com cada bandeja custando R$ 5,00. Para os consumidores que preferem os morangos menores, é preciso desembolsar R$ 15,00 para comprar uma caixa da fruta. Essa queda no preço do produto, sentida pela consumidora, pode ser explicada pelo fim das festas juninas e outras datas comemorativas, mas principalmente pelo fim da febre do “morango do amor”.

“Teve uma febre do ‘morango do amor’, que foi posterior à data do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Nesses dias, o morango teve uma alta muito grande de procura e de preço, e a demanda continuou. O preço também se manteve elevado por causa da febre, impulsionada pelas mídias, que começaram a badalar essa questão do ‘morango do amor’. [...] E aí teve essa situação da alta da caixa do morango, que passou a valer de R$ 50 a R$ 60. E agora acabou essa correria, essa febre, porque foi mais na questão dos meses juninos, acompanhando a ‘maçã do amor’. [...] Agora deu uma acalmada e também o tempo começou a esquentar, e o morango voltou ao preço normal”, explicou o vendedor do Ceasa há um ano, Jamil Moura Jr., de 57 anos.



Para o vendedor que trabalha há um ano no Ceasa, as datas comemorativas ajudaram nas vendas de morango | Foto: Layla Mussi

Durante a intensa procura pelo doce, os lojistas vendiam mais de 100 caixas de morango por dia, independentemente do valor. Ainda de acordo com o vendedor, a rede de mercados para a qual trabalha chegou a vender, fora do Ceasa, mais de mil unidades de morango.

"Se tivesse com qualidade, o morango grande (usado para preparar o doce) vendia quantas tivesse, mesmo com valor extremamente alto. A gente vende por atacado, então a gente vende por embalagem fechada. Mas na rede lá fora, que é a mesma daqui de dentro, [...] a venda unitária chegou a mil unidades de morango", contou o vendedor.

A queda no preço do morango também pode ser percebida pelos consumidores que compram em sacolões e hortifrutis, onde o morango pode ser encontrado hoje por até R$ 4,00



Consumidores comemoram a queda do preço comprando a fruta | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas