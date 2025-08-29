Instagram Facebook Twitter Whatsapp
São Gonçalo celebra 50 anos do Funk, Charme e Rap no Teatro Municipal

Evento é aberto ao público, sujeito à lotação

29 de agosto de 2025
O Projeto Vozes da Periferia chega a São Gonçalo com uma edição histórica da celebração dos 50 anos do Funk, Charme e Rap. O evento, organizado pelos MCs Ronny e Sargento, acontece neste sábado (30), às 16h, no Teatro Municipal de São Gonçalo com entrada gratuita. A apresentação ficará por conta de Wanderson Brito e Lu Borges.

Mais do que um show, a iniciativa é um tributo à cultura do Funk e sua trajetória na cidade, destacando a importância desse movimento que, há décadas, dá voz à juventude da periferia. O palco do Teatro Municipal será espaço para música, dança e homenagens, reforçando a potência da cena gonçalense.

Entre as atrações confirmadas estão MC Ronny e Sargento, SD Bois, Mano Teco, Márcio G e MC Meia Noite. Um dos momentos mais aguardados será a homenagem à dupla Claudinho e Buchecha, com destaque especial para o eterno MC Claudinho, símbolo da representatividade do funk em São Gonçalo e no Brasil.

O projeto também abre espaço para artistas da periferia mostrarem seus talentos em diferentes estilos, em um ambiente que representa a conquista de um sonho: subir ao palco de um teatro e apresentar sua arte a um público diversificado.

Serviço:

Data: 30/08

Horário: 16h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada gratuita (sujeita à lotação)

