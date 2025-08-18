Três corpos carbonizados são encontrados dentro de carro incendiado em Cabo Frio

Devido ao estado dos corpos, ainda não foi possível identificar o sexo - Foto: Divulgação - PCERJ

Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro, também queimado, em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (18). O veículo estava estacionado na Rua da Paz, situada no bairro São Jacinto.

Segundo as primeiras informações, foram localizados dois corpos dentro do porta-malas do carro e o terceiro no banco de trás. Por causa do estado dos corpos, até o momento, não foi possível identificar o sexo das vítimas.

Os primeiros levantamentos estão sendo conduzidos pelas polícias Civil e Militar. A área onde o veículo foi encontrado foi isolada para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), que ficará responsável pela investigação.

