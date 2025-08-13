Homem é preso por comércio ilegal de vacinas em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam um homem em flagrante, nesta segunda-feira (11/08), por comércio ilegal de vacinais para animais. Ele foi capturado no bairro de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Os agentes chegaram no local e localizaram vacinas veterinárias armazenadas de forma incorreta, no interior do freezer de bebidas disponibilizado aos clientes. A venda desses medicamentos estava em total desacordo com a legislação sanitária.

Segundo os agentes, o local causava uma mudança brusca de temperatura, o que tornava o ambiente impróprio para os medicamentos. O material foi apreendido e o comerciante autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.