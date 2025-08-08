Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dupla é presa e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Saquarema

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 10:09
A ação foi realizada por agentes da 124ª DP (Saquarema)
Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (06/08), duas pessoas pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Na ação, os agentes também apreenderam um adolescente. O grupo foi localizado no bairro de Itaúna, em Saquarema.

Após trabalho de inteligência os policiais a um endereço indicado onde o trio estava. Um dos presos tentou se desfazer de um saco de drogas, mas os agentes encontraram. No interior havia mais maconha.

Também foram arrecadados uma pistola, com carregador alongado e um caderno de anotações do tráfico. O material continha a inscrição de uma facção criminosa.

