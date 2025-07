Fies 2025: divulgada pré-seleção para o segundo semestre

A relação com os nomes dos aprovados pode ser acessada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Foto: Divulgação

A relação com os nomes dos aprovados pode ser acessada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Foto: Divulgação

Foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta terça-feira (29/7), o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2025.

Os estudantes pré-selecionados terão de 30 de julho a 1º de agosto para complementar as informações da inscrição. A relação com os nomes dos aprovados pode ser acessada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Clique aqui.

Após completar os dados, os estudantes devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, junto à instituição de ensino em que foi pré-selecionado.

Aqueles que não foram aprovados na chamada única estão automaticamente na lista de espera, cuja convocação será feita entre 5 de agosto e 19 de setembro.

O programa recebeu 276.140 inscrições, com total de 111.402 inscritos. Cada candidato podia se inscrever em até três opções de curso. O total de inscritos nas vagas ofertadas pelo Fies Social foi de 24.057. Neste segundo semestre, foram ofertadas 74,5 mil vagas para essa edição, em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares.