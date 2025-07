Inea promove operação para coibir construções irregulares na Região dos Lagos

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, nesta terça-feira (22/7), uma operação para coibir construções irregulares na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Durante a fiscalização, realizada no Morro da Boa Vista, no bairro Praia Grande, os agentes identificaram o desmatamento de uma área destinada à ocupação irregular. Graças às denúncias recebidas, os órgãos conseguiram agir antes que os responsáveis iniciassem as obras. Quatro pessoas foram encaminhadas à delegacia e responderão por crime ambiental.

"Nosso papel é agir com rapidez e firmeza para impedir que áreas protegidas sejam degradadas. O combate às construções irregulares é uma das prioridades da nossa política ambiental, especialmente em regiões de grande valor ambiental", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, constitui crime ambiental e quem o pratica está sujeito a detenção e multa. Denúncias podem ser feitas ao Linha Verde, por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital) e no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.