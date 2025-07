Homem é encontrado morto com sinais de tortura em Armação dos Búzios

Um homem, que até o momento não foi identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23), na Estrada da Baía Formosa, situada em Armação dos Búzios. Moradores da localidade encontraram o corpo, que apresentava sinais de tortura extrema, e chamaram as autoridades.

Segundo a perícia, foram encontradas no corpo do homem várias perfurações de faca, principalmente na cabeça. A vítima também tinha marcas de queimaduras e mutilações, levando a crer que o homem foi carbonizado ainda com vida.

Leia também:

Mumuzinho entra na Justiça pedindo explicações sobre a pensão de R$ 9 mil paga ao filho mais velho

Polícia Civil do Rio devolve 1,4 mil celulares roubados e furtados a proprietários

O corpo foi encontrado em uma localidade de matagal. O caso está sendo investigado por agentes da 127ª DP (Búzios), que tratam a ocorrência como execução com requintes de crueldade. A linha de investigação que está sendo seguida é que o crime pode ter sido um acerto de contas ligado a conflitos entre facções criminosas.

A Polícia Civil permanece colhendo depoimentos de testemunhas e buscando imagens de câmeras de segurança para prosseguir com as investigações.