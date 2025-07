Durante show em Niterói, Leo Lins faz piada sobre morte de Preta Gil e revolta internautas

Durante uma apresentação no Teatro Eduardo Kraichet, em Niterói, no último domingo (20), o humorista Leo Lins voltou a causar polêmica ao fazer uma nova piada sobre a doença de Preta Gil, poucas horas depois da confirmação da morte da cantora.

De acordo com o portal IG, em uma determinado momento do show, o comediante pontuou que todas as pessoas que abriram algum processo contra ele “se ferraram de alguma forma”.

Imediatamente, o nome da artista foi citado por parte do público. Como resposta, Leo Lins afirmou: “Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer”, disse o humorista.

No X, [antigo twitter], internautas se revoltaram com as declarações de Leo Lins.

“Leo Lins tá solto fazendo show com as mesmas piadas escrotas de antes, só que agora proibiu o uso de celulares no show. Inclusive, ontem [domingo, 20/7] fez piada com a morte da Preta Gil”, escreveu um. “Leo Lins matou a Preta Gil com suas piadas”, afirmou outra, usando as hashtags “cadeia pro Leo Lins” e “Justiça por Preta Gil”. “O execrável escroto do Leo Lins faz ‘piada’ com Preta Gil no dia da morte da cantora! E tem humoristas defendendo esse verme!”, declarou um terceiro.