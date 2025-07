Segurança de bar é morto a golpes de canivete em Búzios após reclamar do barulho de moto

Um segurança de bar foi morto a golpes de canivete, na madrugada deste domingo (20), em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, após reclamar do barulho de uma moto.

De acordo com as investigações, Carlos Alberto Machado Ribeiro, de 59 anos, foi morto após reclamar de um homem que empinava uma moto na Orla Bardot, à beira da Praia da Armação.

Segundo a polícia, Carlos teria abordado Vitor Gonçalves Mattos Viana, que fazia barulho com a moto no local. Vitor não teria gostado da abordagem e atacou o segurança com um canivete.

Outros seguranças que trabalham na região tentaram intervir e conseguiram conter o agressor até a chegada da polícia. Vitor foi preso em flagrante por homicídio qualificado.

Carlos chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa dois filhos e a esposa.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), que investiga o crime.