Suspeito com dez anotações criminais é preso por furto em Niterói

Neste domingo (20), agentes do 12ºBPM de Niterói foram acionados pelo número emergencial 190 para atendimento de uma ocorrência referente à presença de dois homens em atitude suspeita na Rua Galvão, no bairro Barreto.

Ao chegarem no local, os agentes fizeram contato com o solicitante, que informou que dois suspeitos haviam invadido sua loja e encontravam-se no interior do estabelecimento.

Com a chegada das equipes de reforço, foi realizada a entrada no estabelecimento comercial. Ao notarem a presença policial, os dois suspeitos tentaram fugir pelos fundos, pulando para terrenos vizinhos. Um dos criminosos conseguiu se evadir, não sendo localizado, enquanto o outro foi alcançado e detido pelos policiais no interior da residência vizinha.

Diante dos fatos, o suspeito detido foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante delito pela prática de crime de furto, permanecendo preso. O acusado já possuía outras 10 anotações criminais, sendo 7 delas por furto.