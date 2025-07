Briga entre irmãos termina em tentativa de homicídio em Maricá

Uma briga envolvendo dois irmãos quase terminou em tragédia na Rua Quinze, em Itaipuaçu, Maricá, na manhã deste domingo (20).

Agentes do 12ºBPM se encaminharam ap local com a finalidade de averiguar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestava atendimento às vítimas.

Segundo relatos, houve uma discussão entre dois irmãos, onde um informou ter sido agredido pelo outro com um cabo de enxada, vindo a sofrer uma fratura no tornozelo. Em resposta, o homem atingido efetuou disparos de arma de fogo, atingindo seu irmão de raspão na região do olho. Ambos foram socorridos, fora de perigo, e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde permaneceram internados.

A equipe procedeu à 82ª DP (Maricá) onde o revólver permaneceu apreendido. O acusado dos disparos de arma, que atua como vigilante e não possuía o registro da arma, foi autuado pelos crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo custodiado.