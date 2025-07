Homem conhecido como 'Mata Rato' é preso em Cabo Frio

Apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas, um homem de 35 anos, conhecido como 'Mata Rato', foi preso, em flagrante, nesta quinta-feira (04), em um imóvel no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. Com ele, foi apreendida uma pistola.

Segundo informações, o homem estaria envolvido no caso onde criminosos atacaram a tiros um viatura da Polícia Militar. Após receber denúncias anônimas sobre a localização do acusado, a PM foi até o endereço e conseguiu realizar a prisão.

Leia também:

Promessa de São Gonçalo, Gabriel Martins brilha no Vasco e conquista Copa Rio Sub-16

Pedro Bial anuncia a morte da mãe, Susanne Bial, aos 101 anos

Na ação, foram apreendidas, além da pistola calibre 9 mm, 54 munições, três carregadores de pistola, 70 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack, cinco buchas e maconha, um celular e o valor de R$28,00.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), para onde os materiais apreendidos foram encaminhados. O criminoso foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também por tráfico de drogas.