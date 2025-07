Pedro Bial anuncia a morte da mãe, Susanne Bial, aos 101 anos

O jornalista e ex-apresentador do BBB, Pedro Bial, divulgou nas redes sociais nesta sexta-feira (4) a morte de sua mãe, Susanne Bial, aos 101 anos. A notícia foi anunciada aos fãs por meio da publicação de uma foto sorridente da mãe do jornalista, acompanhada de uma homenagem, mas sem a explicação da causa da morte.

"Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta", escreveu Pedro Bial na legenda da publicação.

Pedro Bial recebeu apoio de muitos famosos neste momento de luto. “Meus sentimentos! Um bj grande pra você e sua família”, escreveu a atriz Lilia Cabral. “Um abraço carinhoso pra você”, desejou Fátima Bernardes. “Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela”, disse Tatá Werneck. “Meus sentimentos, Pedro! Força e luz pra você e sua família”, escreveu Beto Lee.

Além de Pedro, Susanne também era mãe do treinador de basquete Alberto Bial. Um dos filhos do apresentador, José, lançou um documentário, intitulado “Oma”, em 2024, que revela a vida da avó alemã, com histórias de sua infância, da ditadura, do Holocausto, entre outros temas. A obra está disponível no Globoplay.y.