Promessa de São Gonçalo, Gabriel Martins brilha no Vasco e conquista Copa Rio Sub-16

Atualmente, a jovem promessa do futebol atua como centroavante e ponta na categoria Sub-16 - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Aos 16 anos, o gonçalense Gabriel Martins Lima já carrega nos pés os sonhos de um futuro promissor. Revelado nas escolinhas de São Gonçalo, o jovem atacante do Vasco brilhou na conquista da Copa Rio Sub-16 e mostra que talento, garra e dedicação não têm idade e nem limites.

Morador de Maria Paula, em São Gonçalo, Gabriel começou sua jornada no futebol aos 5 anos, no Centro Esporte e Lazer - Trops. Foi lá que ele chamou a atenção dos primeiros olhares atentos ao seu talento, o que logo o levou ao Botafogo, clube parceiro da escolinha. Aos 7 anos, vestiu pela primeira vez a camisa alvinegra e permaneceu no clube até os 14, construindo uma sólida base como atacante.



Durante esse período, acumulou conquistas e experiências que moldaram sua trajetória. Pelo Glorioso, somou quatro títulos importantes: foi vice-campeão Sub-8 da Copa Dente de Leite (Série Ouro), vice-campeão Carioca Sub-12 (Série Ouro), campeão Metropolitano Sub-13 (Série Ouro) e vice-campeão Metropolitano Sub-14 (Série Ouro).

Mas Gabriel, ou simplesmente "Lima", como é conhecido dentro das quatro linhas, queria mais. Em 2023, defendeu a Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca Sub-15, onde atuou como artilheiro da equipe e ajudou o time a conquistar o vice-campeonato da Série Prata. O desempenho chamou atenção não só pelos gols, mas pela postura madura e técnica apurada.



Não demorou até que o Vasco se interessasse. Contratado para integrar a equipe Sub-16 como centroavante e ponta, o jovem fez valer a aposta. Foi um dos destaques na campanha vitoriosa do clube na Copa Rio Sub-16, participando ativamente dos jogos e contribuindo para o bicampeonato vascaíno na competição.



“Para mim, o futebol é tudo! Sempre joguei desde pequeno, e hoje sei que, através do futebol, posso dar um futuro melhor para mim e minha família. Meu maior objetivo sempre foi ser um jogador de futebol profissional da Série A”, confessou Lima.

O atleta tem o sonho de seguir carreira no futebol | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Na categoria que disputa atualmente, Gabriel foi peça importante na conquista do bicampeonato do Vasco na Copa Rio Sub-16.



“Essa vitória é o resultado de um trabalho diário bem feito, e para mim esse título é um passo gigante na minha carreira”, afirmou o atleta.

A conquista do bicampeonato representa um passo importante na carreira do jovem atleta | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Escritor e modelo

Além de jogador, o jovem Gabriel Martins também se destaca na literatura e nas passarelas. Aos 8 anos, escreveu o livro "O Zumbi Que Queria Amigos".

Em 2017, ganhou o título de Mini Mister Rio de Janeiro e faturou o 14ºNew face Niterói. No ano seguinte, também houve mais uma conquista em sua carreira de modelo, sendo o vencedor do Mister Brasil Mirim.

