Disque Denúncia busca autores de ataque a francês em Arraial do Cabo

Acusados invadiram residência e deixaram vítima com sequelas após agressão; Justiça já instaurou processo e investigações seguem com a 132ª DP - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (26), um cartaz para auxiliar nas investigações da 132ª DP (Arraial do Cabo) e no processo instaurado pela Justiça, a fim de obter informações que levem à localização e prisão dos criminosos: Jeferson Francisco Oliveira da Silva Junior, de 24 anos, Carlos Daniel Soares Chaves, de 27 e Nahum Moraes Botelho, de 28. Os três são acusados de roubo após invadirem a residência do francês Bertrand Marcel Delaunay, localizada na Rua Beira Mar, no bairro Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Há 15 anos no Brasil, Bertrand se mudou para a região em 2017, onde administra a pousada “Cabana do Francês”, onde reside.

No dia 11 de junho deste ano, os três invadiram a propriedade, ameaçando-o de morte com uma arma. Mesmo após informar que não havia dinheiro em espécie na casa, a vítima foi agredida com tapas, atingindo seu ouvido esquerdo, provocando sequelas permanentes em decorrência da agressão sofrida, conforme constatado por um laudo médico, destacando a gravidade do ataque perpetrado pela quadrilha.

Após obrigarem a vítima a informar a senha do cartão bancário da filha, eles o amarraram e deixaram a residência levando, além do cartão, uma TV de 55 polegadas, dois controles remotos da TV, uma caixa de som e um celular iPhone 11., e fugiram do local do crime.

Diante dos fatos, um Mandado de Prisão, foi expedido pela Vara Única de Arraial do Cabo, com pedido de prisão preventiva, pelo crime de Roubo Majorado (que é uma forma mais grave de roubo, prevista no Código Penal Brasileiro, que ocorre quando o crime é cometido com certas circunstâncias que aumentam a sua gravidade). Jeferson e Carlos Daniel, já possuem passagem pelo sistema penitenciário, e são considerados de Alta Periculosidade.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de três criminosos, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido