Homem morre atropelado na BR-101, em São Gonçalo

Um homem de 42 anos morreu depois de ser atropelado na BR-101, próximo ao km 309, em direção a Manilha, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (27).

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, recebeu um chamado por volta das 6h40. Quando os agentes chegaram ao local, já encontraram a vítima sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Leia também:

Homem é preso em flagrante após furtar escada em residência de Icaraí

Seleção brasileira assume liderança da Liga das Nações de Vôlei

Os bombeiros permaneceram no local até 7h35, aguardando a realização da perícia pela Polícia Civil para, assim, poder remover o corpo do homem.

De acordo com a Arteris Fluminense, ambas as faixas já foram liberadas, mas o tráfego ainda apresenta retenções, com aproximadamente 4 quilômetros de congestionamento no sentido Espírito Santo.