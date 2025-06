Calita Batista desmente rumores de traição: 'Nosso casamento tá cada dia melhor'

O cantor Amado Batista, de 74 anos, havia sido acusado de trair a esposa, a modelo Calita Franciele, de 23 anos, com uma mulher ainda mais jovem e conhecida do casal. Entretanto, a informação foi desmentida pela própria modelo.

Uma fonte ligada ao jornalista Leo Dias, informou nesta quinta-feira (26), que o casal teria terminado o casamento de quase quatro meses.

“Eles estão separados sim. Pois ela descobriu uma traição dele. Com uma amiga íntima deles dois”, disse o jornalista ao ler a mensagem enviada por uma fonte.

Porém, horas depois da mensagem lida por Leo Dias, a modelo Caluta já havia negado o fim do casamento. “Mais tarde vou fazer um vídeo explicando a questão do meu Instagram e sobre a questão do vídeo do Amado que está circulando, tá bom? Mas não se preocupem, já adianto pra vocês que a gente está bem”, disse.

Algumas horas depois, a conta oficial do cantor no Instagram publicou um vídeo de Calita explicando, de fato, o que teria acontecido tanto com a sua conta na rede social, quanto em seu casamento.

“Estou aqui para esclarecer dois assuntos que estão tomando bastante força aqui nas redes sociais. Assunto um: sobre a questão do meu sumiço aqui no Instagram e assunto dois: sobre a questão do meu casamento, sobre a questão do vídeo do Amado que está sendo circulado por aí e com isso surgindo muitas fake news”, começou o relato.

“Gente, sobre o assunto um, eu simplesmente fui dormir com o Instagram funcionando perfeitamente. Quando eu acordei ele não estava mais funcionando, tinha sido simplesmente desativado, por motivo que eu ainda desconheço. Inclusive, a minha assessoria já está entrando em contato com a plataforma e está tomando as devidas precauções e logo, logo, se Deus quiser, eu já estarei postando o meu dia a dia, a minha rotina por lá, tá bom?”, disse Calita que divulgou sua nova conta provisória no Instagram.

“E sobre a questão do assunto dois, sobre o meu casamento, as palavras do Amado no show, gente, ele faz as introduções das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas e vocês resolveram associar essas duas coisas, o meu sumiço com as palavras dele, que ele inclusive usa exatamente essas mesmas palavras em shows que eu estou presente, e eu gosto muito de ir pra o meio da plateia, do povão para assistir o show de lá, porque eu gosto muito da energia que vem, ver ele de frente é muito bom ali no show. E eu fico rindo dele lá ‘Ah já que você está solteiro eu também estou’ e ai a gente fica brincando ali. Inclusive na outra parte, que ele introduz outra música que fala que não é de ficar que é de namorar, aí ele fala, ‘inclusive eu casei’, me apresenta para o pessoal, é uma parte muito fofa do show. Então, gente eu quero deixar bem claro aqui da minha parte que estamos bem, estamos felizes, inclusive uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é ‘que o nosso casamento parece que tá a cada dia melhor’, então a gente tá muito feliz, tá bom? Eu do meu ponto de vista, estamos no auge, tá? literalmente no auge do nosso casamento, tá maravilhoso. O pessoal juntou as duas coisas assim, que casou direitinho, né, meu sumiço e as palavras dele, que inclusive ele fala com muita frequência e resolveram pegar logo agora,né, que bonito! Mas é isso gente, eu estou na nossa casa aqui em Goiânia e está tudo bem”, explicou a modelo.

Entenda os rumores da traição

Os rumores sobre uma possível traição da parte de Amado Batista começaram após o cantor comentar que estaria sozinho, mesmo usando a aliança, durante uma apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE).

"Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que a vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro", falou Amado Batista antes de cantar a música “Vida de Solteiro”.