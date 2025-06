Três vitimas de incêndio em balão morreram abraçadas, diz delegado

Segundo informações do delegado-geral Ulisses Gabriel, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, três das vítimas que estavam no balão que caiu em Praia Grande (SC) foram encontradas abraçadas e carbonizadas ainda dentro do cesto da aeronave. Ao todo, o acidente deixou oito mortos, enquanto 13 sobreviveram.

“Dói na alma a cena de três pessoas morrendo abraçadas”, lamentou o delegado através de uma publicação na rede social X.

Leia também

Montanhistas de resgate chegam até niteroiense que caiu em trilha na Indonésia

Chega ao país voo com brasileiros repatriados dos EUA



Conforme as informações preliminares, em meio ao princípio de incêndio no cesto, o balão desceu até perto do chão, quando 13 pessoas conseguiram desembarcar - pulando. Antes que as outras oito também saíssem, a aeronave voltou a subir de repente. Quem não conseguiu sair morreu com os ferimentos causados pelo fogo ou pela queda, ao saltar para fugir das chamas.

Os 13 sobreviventes foram levados a um hospital de Praia Grande, sendo que cinco permanecem em observação, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.