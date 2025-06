Polícia apreende fogos de artifício vendidos sem autorização em São Pedro

O responsável pelo local não apresentou as licenças para a comercialização dos produtos - Foto: Divulgação

O responsável pelo local não apresentou as licenças para a comercialização dos produtos - Foto: Divulgação

Agentes do Comando de Policiamento Ambiental (CPAM) apreenderam diversos artigos pirotécnicos como bombas, rojões, morteiros entre outros artefatos explosivos, comercializados sem licença. A apreensão ocorreu na Travessa dos Passageiros, situada em São Pedro da Aldeia, durante a manhã desta sexta-feira (20).

De acordo com a CPAM, havia no estabelecimento uma placa que informava sobre a comercialização de fogos de artifício. Os agentes solicitaram ao responsável pelo comércio as licenças de segurança e dos órgãos ambientais para a atividade comercial, porém o encarregado disse que não possuía os documentos.

Ainda segundo o CPAM, para que fogos de artifício e materiais explosivos sejam vendidos em lojas, é preciso seguir critérios legais, técnicos e de segurança, estipulado por órgãos como o Exército Brasileiro, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a prefeitura local.

Essas medidas são tomadas para que o material seja guardado de forma segura, assegurando a segurança do lojista, vizinhos e da população como um todo. O material explosivo foi apreendido e encaminhado à delegacia da região.