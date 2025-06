Catamarã de Charitas registra aumento de 107% no fluxo de passageiros nessa quarta-feira

A Estação de Catamarãs de Charitas, na Zona Sul de Niterói, alcançou um marco expressivo na última quarta-feira (18): 7.235 passageiros transportados, número 107% superior aos 3.500 registrados na mesma data em 2024. O salto é resultado direto da redução da tarifa de R$ 21,00 para R$ 7,70, viabilizada pelo subsídio municipal implementado em março deste ano.

O prefeito Rodrigo Neves celebrou o avanço e destacou o impacto positivo na mobilidade urbana.

“É uma grande conquista, graças ao esforço da Prefeitura de Niterói em cooperação com o Estado. Estamos investindo mais de R$ 2 milhões de reais por mês para reduzir o número de carros nas ruas e melhorar o transporte público, tornando mais acessível. Já tivemos uma redução de 5 a 6 mil carros por semana em eixos saturados da cidade, como por exemplo a Avenida Roberto Silveira no horário do rush, graças a esse investimento e ao fato de as pessoas terem optado por utilizar o transporte público como catamarã e barca”, declarou o prefeito.

A tarifa reduzida ampliou o acesso ao transporte público, reforçando a adesão popular em menos de 4 meses. O convênio assinado entre o prefeito Rodrigo Neves e o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, incluiu ainda a ampliação da frota e a climatização dos catamarãs. A economia mensal gerada para quem usa o transporte diariamente nos dois sentidos é de cerca de R$ 500, um terço do salário mínimo nacional.

Ao todo, o sistema aquaviário registrou, na quarta-feira passada, 58 mil passageiros, contra 46 mil da média diária de 2024, um aumento de 26%, novo recorde. Só na Estação Arariboia, foram 45 mil passageiros. As barcas também tiveram as tarifas reduzidas de R$ 7,70 para R$ 4,70 pelo Governo do Estado, enquanto a Prefeitura ampliou o bicicletário ao lado da estação para 850 vagas, contribuindo para aumentar o fluxo.