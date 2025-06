Flamengo vence Chelsea por 3 a 1 e lidera Grupo D do Mundial de Clubes

O Flamengo brilhou nesta sexta-feira (20) ao vencer o Chelsea por 3 a 1, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Com a vitória, o time carioca chegou aos seis pontos, assumindo a liderança da classificação para as quartas de final.

Apesar de sair atrás no placar com um gol de Pedro Neto, os comandados de Filipe Luís demonstraram superioridade e souberam reagir com personalidade. Bruno Henrique empatou aos 16 minutos do segundo tempo, e Danilo virou de cabeça três minutos depois. O terceiro gol consolidou a atuação sólida e estratégica da equipe brasileira.

O resultado coloca o Flamengo à frente de adversários tradicionais como o próprio Chelsea, além do LAFC (EUA) e do Espérance de Tunis (Tunísia). A vitória também representa um feito simbólico diante de uma das potências financeiras do futebol europeu.

O próximo desafio do rubro-negro será contra o LAFC. Um empate basta para selar a vaga nas oitavas, mas a equipe pretende manter o desempenho em 100%.