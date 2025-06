Blend BBQ desembarca em Cabo Frio com costela no fogo de chão, rock e entrada gratuita

O tradicional Blend BBQ Festival desembarcou em Cabo Frio nesta quinta-feira (19), prometendo quatro dias de evento e muita carne de qualidade para os moradores e turistas. Maior festival de churrasco do Rio de Janeiro, o festival chega à Região dos Lagos pela primeira vez. Cabo Frio vai sediar o evento nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho, na Orla das Palmeiras, reunindo boa música, comida, bebida e diversão. A entrada do evento é gratuita e os pratos serão comercializados a partir de R$25. A programação vai começar diariamente às 12h e segue até às 23h.

Serão mais de dez estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do país, preparando delícias como: Costela no Fogo de Chão, Cupim Defumado, Torresmo de Rolo, Arroz de Costela, Burger na Brasa, Picanha e diversas outras opções.

Para completar a festa, o evento também conta com estandes de chopp, drinks variados, área kids, além dos super shows que são marca registrada do Blend BBQ Festival, com diversas bandas fazendo tributos a grandes nomes do pop e do rock nacional e internacional, como: Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, Guns N’Roses e muito mais.

Confira abaixo a programação musical completa:

Sexta – 12h às 23h

DJ

Raony – Pop Rock Nacional e Internacional

Pro Mundo Girar – Rock Nacional

Markyze – Tributo ao Charlie Brown Jr

Foo Fighters Cover – Tributo ao Foo Fighters

Sábado – 12h às 23h

DJ

Sobre Dunas – Rock Nacional e Internacional

Ramona Rox – Pop Rock Internacional

Capital Elétrico- Tributo ao Rock Nacional

Pepper Spray – Tributo ao Red Hot Chilli Peppers

Domingo – 12h às 23h

DJ

Tom Zahir – MPB

Gabriel Fiorito – Rock e Blues

Mais do Mesmo – Tributo a Legião Urbana

Sweet Guns – Tributo ao Guns N’ Roses