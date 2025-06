Mariana Rios anuncia primeira gravidez após longa jornada de tentativas

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 39 anos, anunciou nesta quinta-feira (19) que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz D’Avila, de 28 anos. Ela compartilhou a novidade com um vídeo nas redes sociais, exibindo a barriga já aparente e recitando um trecho do Salmo 23 como forma de agradecimento.

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.“ Obrigada Deus! Obrigada Jesus!

Mariana passou por um processo desafiador para realizar o sonho da maternidade. Após cinco tentativas de coleta de óvulos sem sucesso, e um aborto espontâneo em 2020 causado por uma condição autoimune, ela e o parceiro recorreram à fertilização in vitro (FIV). Recentemente, celebrou uma coleta bem-sucedida, mesmo após enfrentar complicações como uma torção no ovário.

Engajada no tema, Mariana criou a plataforma "Basta Sentir Maternidade", oferecendo apoio a outras mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar.