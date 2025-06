Começou! Arraiá de Maricá 2025 apresenta extensa programação com performances culturais e quadrilhas profissionais

O espaço de eventos da Rua João Saldanha, na Barra de Maricá, deu início, nesta quinta-feira (19), a mais uma edição do tradicional Arraiá de Maricá. A programação conta com apresentações musicais de artistas da cidade, performances culturais e quadrilhas profissionais, além de concursos que celebram uma das maiores tradições populares do Brasil.

Na última quinta-feira (19), Cristiano e a Boneca Clei abriram o evento às 18h. Uma hora mais tarde, o forró do Trio Espírito Santo colocou todo o mundo para dançar. Às 22h, a banda Pimenta do Reino subiu ao palco para encerrar a noite em grande estilo.

A programação segue até domingo (22), quando dá uma pausa até o próximo final de semana (27 a 29 de junho). Com foco na valorização da cultura regional, o evento também oferecerá opções de gastronomia típica e atividades externas para toda a família.

Confira a programação completa:

Primeiro fim de semana

- Quinta-feira – 19 de junho

18h – Apresentação de Cristiano e a Boneca Clei

19h – Trio Espírito Santo

22h – Pimenta do Reino

- Sexta-feira – 20 de junho

18h – Apresentação de Cristiano e a Boneca Clei

19h – Show com Herick Almeida

22h – Projeto “É Forró Que Eu Quero” (com Eduardo Silva, Givan e Júnior, e Banda TaTudoemCasa)

- Sábado – 21 de junho

19h – Show Apresentação de Quadrilhas

20h – Sinfônica Ambulante

22h – Projeto “Batom e Viola” (com Angel Campos, Lavínia Guimarães e Sacha Alexa)

- Domingo – 22 de junho

19h às 20h30 – Apresentação de Quadrilhas Show

21h – Grupo Raiz do Sana

Segundo fim de semana

- Sexta-feira – 27 de junho

18h – Apresentação de Cristiano e a Boneca Clei

19h – Show com Janael

21h – Baião do Biguá

- Sábado – 28 de junho

19h às 22h – Show Concurso de Quadrilhas

22h – Projeto “É de Forró Que o Povo Gosta” (com Betinho Bahia, Ismayer Alves, Edu Farias e Natália Pani)

- Domingo – 29 de junho

18h30 às 20h30 – Show Concurso de Quadrilhas