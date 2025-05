São Pedro da Aldeia inaugura cinema nesta sexta-feira (23)

Com a entrega do Cine São Pedro, o município passa a integrar um grupo pioneiro no cenário cultural brasileiro - Foto: Divulgação - Filipe Aguiar

Com a entrega do Cine São Pedro, o município passa a integrar um grupo pioneiro no cenário cultural brasileiro - Foto: Divulgação - Filipe Aguiar

O município de São Pedro da Aldeia está prestes a viver um marco histórico em sua trajetória cultural: a inauguração do Cine São Pedro. A grande estreia será nesta sexta-feira (23/05), às 18h, no bairro Nova São Pedro. O espaço é o segundo do Brasil a ser entregue por meio do programa “Cinema da Cidade”, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) e o Governo Federal. O Cine São Pedro abriga duas salas de cinema, com capacidade para 78 e 96 lugares, e atenderá a população com ingressos a preços populares.

A noite de inauguração terá apresentação musical do cantor Buchecha, inspiração do filme "Nosso Sonho", que será exibido ao público a partir das 19h. Um telão será instalado na área externa do complexo, através do projeto Cine Enel, com realização da Novo Traço e patrocínio da Enel via Lei de Incentivo à Cultura.

Com investimento de aproximadamente R$ 4,7 milhões, o Cine São Pedro é resultado de um convênio firmado com o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e financiamento da Caixa Econômica Federal, com execução da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “A entrega do Cine São Pedro é uma grande conquista para a nossa cidade e um marco na valorização da cultura e do lazer. Essa obra, fruto de uma importante parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, atende a um desejo antigo da nossa população, que agora poderá contar com um espaço moderno e acessível, sem precisar se deslocar para outros municípios para ir ao cinema. Temos muito orgulho de poder entregar esse equipamento no mês de aniversário da cidade, é um verdadeiro presente para todos os aldeenses”, declarou.

O projeto integra a estratégia do Estado de interiorizar o acesso à cultura e descentralizar investimentos no setor audiovisual. A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, destacou a importância do programa. “Todo cidadão tem o direito de acesso à cultura e, no Rio de Janeiro, nosso sonho vira realidade para que ela seja cada vez mais democrática e acessível. Este é o caso do complexo exibidor de São Pedro da Aldeia, fruto de convênio com o Governo Federal, através do projeto Cinema da Cidade. Ele é o segundo equipamento a ser concluído pelo programa em todo o Brasil e funcionará como um motor para a geração de emprego, renda e oportunidades de negócios para o mercado de audiovisual na região”, ressaltou.

Já o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reforçou a prioridade dada às regiões fora da capital. “A inauguração do Cinema da Cidade em São Pedro da Aldeia representa mais do que um espaço de exibição de filmes: é um símbolo de inclusão e de cidadania. As duas unidades do programa estão no Rio de Janeiro, demonstrando que o nosso estado está na vanguarda da democratização do acesso à cultura no Brasil. As unidades no interior do estado também mostram que não levamos cultura apenas para a capital, olhamos para todas as regiões”, destacou o governador.

Com a entrega do Cine São Pedro, o município passa a integrar um grupo pioneiro no cenário cultural brasileiro. A primeira unidade do programa foi inaugurada em Miracema, no Noroeste Fluminense, e já registra uma média de 2.400 espectadores por mês. Com uma população quase quatro vezes maior, São Pedro da Aldeia tem expectativa de público ainda mais expressiva.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, celebrou a conquista e ressaltou o impacto social do novo equipamento. “A chegada do Cine São Pedro é um divisor de águas para a cultura aldeense. Mais do que um cinema, esse espaço representa um novo tempo de acesso, formação e fruição artística para a nossa população. É um espaço que vai inspirar, emocionar e educar. Um cinema público, democrático e acessível que nasce para atender todas as idades e fomentar o desenvolvimento cultural e econômico da cidade. É uma realização coletiva que nos enche de orgulho”, afirmou.

Sobre o cinema - Localizado na Rua Francisco Santos, s/nº, no bairro Nova São Pedro, o novo complexo cultural foi construído em um terreno de 2.739 metros quadrados cedido pela Prefeitura e conta com duas salas de cinema — uma 2D com 96 lugares e outra 3D com 78 assentos — totalizando 174 lugares. Todo o espaço foi planejado com critérios de acessibilidade, garantindo inclusão para cadeirantes, pessoas com deficiências motoras e obesidade. A estrutura também contempla bilheteria, bomboniere, sala administrativa, vestiários, sanitários masculino e feminino, além de ambientes de circulação livre.

SERVIÇO | INAUGURAÇÃO DO CINE SÃO PEDRO

Local: Rua Francisco Santos, s/n – Nova São Pedro – São Pedro da Aldeia/RJ

Data: Sexta-feira (23 de maio)

Abertura: 18h

Exibição gratuita do filme “Nosso Sonho”: 19h

Show com o cantor Buchecha: 21h

Parceria: Prefeitura de São Pedro da Aldeia, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), Governo Federal, Ancine, Caixa Econômica Federal e Enel.