Homem morre em acidente no Colubandê, em São Gonçalo

Um homem morreu, no início da noite desta segunda-feira (19), ao se envolver em um acidente no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Segundo relatos, o homem estava de bicicleta e se acidenteu com um carro.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o acidente. No entanto, ao chegarem no local, a vítima já tinha morrido.

Até o momento, não se sabe como o acidente ocorreu. Nem mesmo se o motorista envolvido foi localizado.

Após o acidente, o trânsito ficou pesado no local, por conta da curiosidade dos motoristas que passavam.