Idosa é atropelada por viatura da Polícia em Cabo Frio

Uma idosa foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde da última quinta-feira (08). Segundo testemunhas, a mulher estava atravessando uma avenida no Centro da cidade quando foi atingida; não foi confirmado se ele estava ou não passando pela faixa de pedestres. Ela está internada no Hospital Central de Emergência (HCE), em Jardim Esperança.

A viatura vinha da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e não estava trafegando em alta velocidade, segundo a unidade policial e testemunhas. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram a vítima. De acordo com a Polícia Civil, ela não estava com ferimentos graves, mas seu estado de saúde e identidade não foram divulgados.

