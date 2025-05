Tiroteio entre policiais e suspeitos deixa um morto em Cabo Frio

Uma troca de tiros entre policiais e um grupo de homens deixou um morto no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na última terça-feira (06). De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal estava envolvida com os criminosos; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma arma e drogas foram apreendidos com o suspeito.

Policiais militares informaram ter recebido uma denúncia de tráfico de drogas na região e foram até o local para apurar. Lá, os agentes teriam sido recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, um homem foi encontrado com ferimentos provocados por tiros e socorrido. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), em Búzios, mas veio a óbito.

Leia também:

➢Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

➢ Moradores pedem medidas para Rua de Niterói que virou ponto de uso de crack

Uma pistola de calibre 9mm com 14 munições foi apreendida com o suspeito. A arma de fogo estava com a numeração suprimida. Além disso, também foram apreendidos 43 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha e um telefone celular. O material foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), que registrou a ocorrência.