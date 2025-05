Moradores pedem medidas para Rua de Niterói que virou ponto de uso de crack

Moradores da Rua General Silvestre Rocha, em Icaraí, fizeram um abaixo-assinado com apoio de todas as residências da via solicitando à prefeitura o fechamento do acesso ao endereço com uma grade.

Segundo eles, a intenção é evitar a permanência de usuários de crack, que, desde 2021, se concentram na região próxima à saída do Túnel São Francisco-Icaraí. A prefeitura informou que a Secretaria de Urbanismo está estudando a solicitação.

Os locais relatam que além do uso de drogas, há queima de fios, sujeira e atos obscenos. Em uma reunião no último final de semana, os moradores definiram ações como criação de um jardim, levantamento de orçamento para instalação de pedras e formação de grupos de vigilância, conforme orientação da PM, para coibir o uso de drogas no local.

Um vídeo do último domingo de Páscoa que mostra os usuários de crack foi enviado ao secretário de Urbanismo, Carlos Kryhtine. A situação também já havia sido relatada ao subprefeito de Icaraí, Raphael Costa.

A prefeitura de Niterói informou que ações de zeladoria urbana e acolhimento vêm sendo intensificadas na área da Rua General Silvestre Rocha e que, ainda este mês, lançará o programa Recomeço, com medidas como o housing first (projeto que coloca a moradia estável como o primeiro passo para ajudar pessoas em situação de rua) e o novo Plano Municipal de Acolhimento Humanizado a pessoas em situação de rua e dependência química.