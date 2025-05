Bruna Biancardi ataca Léo Dias após novos rumores de desentendimento com Neymar

Depois de Léo Dias publicar novas notícias sobre o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi, a esposa do jogador criticou o jornalista e questionou a credibilidade do profissional.

"Você como sempre passando informações erradas [risos]. Continue assim, credibilidade incrível", escreveu Bruna em um post do colunista.

O jornalista foi o responsável por divulgar que Neymar teria ficado chateado com a esposa devido a realização de uma festa familiar para comemorar a páscoa. Léo divulgou que fontes afirmaram que o craque esperava mais sensibilidade da amada, devido estar mais uma vez lesionado.

Durante a celebração, o jogador supostamente teria ficado recluso em seu quarto não interagindo com familiares.

Com uma decoração especial e com a temática do coelho da páscoa, Biancardi compartilhou nas redes sociais alguns registros do evento e internautas notaram a ausência do jogador nas fotos. Neymar só teria participado de uma roda de oração organizada por seu pai para amenizar o clima entre o casal.

"Ele participou apenas de uma breve oração conduzida por um pastor levado por seu pai e, logo depois, se recolheu novamente", afirmou uma fonte.