Homem mata irmão com golpes de picareta na cabeça, em São Pedro da Aldeia

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Chabo, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Um homem, não identificado, foi morto pelo próprio irmão após ser agredido com diversos golpes de uma picareta na cabeça. O crime ocorreu no bairro de Botafogo, situado em São Pedro da Aldeia, na manhã deste domingo (27).

A vítima chegou a ser socorrida por vizinhos e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cabo Frio, em estado crítico. Na unidade médica, recebeu os primeiros atendimentos, mas em decorrência da gravidade dos ferimentos, politraumatismo e traumatismo craniano, o homem foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), localizado em Araruama, porém, infelizmente a vítima não resistiu.

A Polícia Militar foi chamada e ainda no local do crime prendeu o agressor, também não identificado. A Perícia Técnica também esteve no local, onde foram realizados os procedimentos necessários. O irmão agressor foi encaminhado à delegacia de São Pedro da Aldeia, onde foi indiciado por homicídio.

O caso permanece sendo investigado pela Polícia Civil, com o objetivo de explicar as circunstâncias e a motivação do crime.