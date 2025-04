Viatura da Polícia Militar é alvejada próximo a Ipiíba, São Gonçalo

Uma viatura da Polícia Militar foi alvejada na manhã de ontem (27), na Estrada Santa Izabel, próximo ao bairro Ipiíba, em São Gonçalo.

Um vídeo que circula nas redes sociais, revela a viatura policial com pelo menos 12 marcas de tiros no vidro da frente. O ataque não deixou feridos. “Acabamos de bater de frente com um bonde com uns 10 de moto”, contou o policial na filmagem.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o ataque aconteceu no momento em que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo), fazia um patrulhamento pela localidade. A corporação ainda disse que os policiais não revidaram e que não chegaram a serem atingidos pelos disparos.

Os responsáveis pelo ataque ainda não foram localizados.